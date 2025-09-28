Moldavci se danas na izborima opredeljuju: Nastavak zbližavanja sa EU ili okretanje Rusiji

U Moldaviji su jutros u 7 sati po lokalnom vremenu otvorena birališta na redovnim parlamentarnim izborima.

Analitičari smatraju da su ovi izbori od presudnog značaja jer bi mogli da odrede sudbinu njenog nastojanja da se pridruži Evropskoj uniji ili ponovo okrene Rusiji. Očekuje se da će preko 3,2 miliona Moldavaca glasati na biračkim mestima u zemlji koja su otvorena do 21 čas, a 13 političkih stranaka, tri izborna bloka i četiri nezavisna kandidata registrovano je u izbornoj trci za 101 poslaničko mesto u moldavskom parlamentu. Da bi prešao izborni cenzus, nezavisnom