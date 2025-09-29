Ovo je ubica iz mičigena Postavio tri bombe i izazvao požar u prepunoj crkvi, ima mrtvih (foto)

Alo pre 4 sati
Najmanje dvoje ljudi je poginulo, dok je osmoro povređeno u mormonskoj crkvi u Mičigenu, kada je napadač otvorio vatru tokom nedeljne službe, a potom zapalio zgradu

Incident se odigrao u Crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Grand Blancu, Mičigen, koji se nalazi oko 80 kilometara severno od Detroita. Policija je izjavila da je situacija sada pod kontrolom i da više ne postoji pretnja za javnost. Načelnik opštine Grand Blan, Vilijam Renje saopštio je na konferenciji za novinare da su osumnjičenog ubili policajci, a da je dvoje povređenih u kritičnom stanju. Dodao je da je osumnjičeni 40-godišnji muškarac iz Bertona, koji
Blic pre 4 sati
Vozilom uleteo u crkvu, pa otvorio vatru na ljude: Detalji pucnjave u Mičigenu, oglasio se i Tramp: "Ima još mnogo toga da se…

Vozilom uleteo u crkvu, pa otvorio vatru na ljude: Detalji pucnjave u Mičigenu, oglasio se i Tramp: "Ima još mnogo toga da se sazna" (foto)

Blic pre 5 sati
