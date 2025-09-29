Birališta u Moldaviji zatvorena: Cik objavio da je glasalo 51,9 odsto upisanih birača

Birališta u Moldaviji zatvorena: Cik objavio da je glasalo 51,9 odsto upisanih birača

Birališta u Moldaviji su zatvorena u 21.00 časova po lokalnom vremenu, a Centralna izborna komisija je objavila da je više od 1,59 miliona birača, odnosno oko 51,9 odsto upisanih birača, dalo svoj glas, uključujući 264.000 Moldavaca na biračkim mestima u inostranstvu, koja će ostati otvorena do 19.00 časova po lokalnom vremenu u njihovim zemljama.

Analitičari smatraju da su ovi izbori od presudnog značaja jer bi mogli da odrede sudbinu nastojanja Moldavije da se pridruži Evropskoj uniji ili ponovo okrene Rusiji, prenose agencije. Moldavci su birali između 13 političkih stranaka, tri izborna bloka i četiri nezavisna kandidata u izbornoj trci za 101 poslaničko mesto u moldavskom parlamentu. Da bi prešao izborni cenzus nezavisnom kandidatu je potrebno dva odsto glasova, stranci pet odsto glasova, izbornom bloku
