Ovo je ubica iz mičigena: Oglasila se policija: Postavio tri bombe i namerno izazvao požar u prepunoj crkvi

Blic pre 1 sat
Ovo je ubica iz mičigena: Oglasila se policija: Postavio tri bombe i namerno izazvao požar u prepunoj crkvi

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a još devetoro je ranjeno nakon što je naoružani napadač zapalio mormonsku crkvu u Mičigenu, a zatim pucao na vernike.

Policija je saopštila da je 40-godišnji muškarac otvorio vatru na stotine ljudi, uključujući decu, koji su se okupili na bogosluženju u Crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Grand Blanku oko 10,25 u nedelju ujutro. Osumnjičeni je identifikovan kao veteran rata u Iraku, Tomas Džejkob Sanford, tokom kratke konferencije za medije koju je policija održala. Prema informacijama sa Fejsbuka, Sanford je bio oženjen i imao decu, a služio je u Iraku od 2004. do 2009.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je ubica iz mičigena Postavio tri bombe i izazvao požar u prepunoj crkvi, ima mrtvih (foto)

Ovo je ubica iz mičigena Postavio tri bombe i izazvao požar u prepunoj crkvi, ima mrtvih (foto)

Alo pre 1 sat
Vozilom uleteo u crkvu, pa otvorio vatru na ljude: Detalji pucnjave u Mičigenu, oglasio se i Tramp: "Ima još mnogo toga da se…

Vozilom uleteo u crkvu, pa otvorio vatru na ljude: Detalji pucnjave u Mičigenu, oglasio se i Tramp: "Ima još mnogo toga da se sazna" (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IrakFacebookFejsbukpožar

Svet, najnovije vesti »

"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Kurir pre 12 minuta
Slepi putnik pronađen mrtav u trapu aviona na aerodromu u Šarlotu

Slepi putnik pronađen mrtav u trapu aviona na aerodromu u Šarlotu

Politika pre 7 minuta
Mark Rute: Ukrajina će biti zaštićena

Mark Rute: Ukrajina će biti zaštićena

Politika pre 22 minuta
Raste napetost Ubedljiva pobeda proevropske partije u Moldaviji: Proruski Patriotski blok najavio proteste

Raste napetost Ubedljiva pobeda proevropske partije u Moldaviji: Proruski Patriotski blok najavio proteste

Telegraf pre 16 minuta
Putin i njegov korisni idiot

Putin i njegov korisni idiot

Radar pre 1 sat