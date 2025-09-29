Ovo je ubica iz mičigena: Oglasila se policija: Postavio tri bombe i namerno izazvao požar u prepunoj crkvi

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a još devetoro je ranjeno nakon što je naoružani napadač zapalio mormonsku crkvu u Mičigenu, a zatim pucao na vernike.

Policija je saopštila da je 40-godišnji muškarac otvorio vatru na stotine ljudi, uključujući decu, koji su se okupili na bogosluženju u Crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Grand Blanku oko 10,25 u nedelju ujutro. Osumnjičeni je identifikovan kao veteran rata u Iraku, Tomas Džejkob Sanford, tokom kratke konferencije za medije koju je policija održala. Prema informacijama sa Fejsbuka, Sanford je bio oženjen i imao decu, a služio je u Iraku od 2004. do 2009.