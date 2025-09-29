Od oktobra popust od 6 odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Jugmedia pre 56 minuta  |  JuGmedia
Od oktobra popust od 6 odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Elektrodistribucija Srbije saopštila je danas da će korisnici koji sami očitaju brojilo imati popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun.

Stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može se prijaviti brzo i lako od prvog do šestog dana u mesecu u mobilnoj aplikaciji ED Srbije, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima Elektrodistribucije Srbije. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije, navedeno je u saopštenju. U gornjem
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Nova pre 6 minuta
Od oktobra popust od šest odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust od šest odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Politika pre 6 minuta
Ako ovo sami uradite, imate 6% popusta na račun za struju Oglasio se EPS

Ako ovo sami uradite, imate 6% popusta na račun za struju Oglasio se EPS

Alo pre 41 minuta
Od oktobra popust za one koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust za one koji sami očitavaju brojila

Vesti online pre 2 sata
EDS: Popust za one koji sami očitaju i prijave stanje strujnih brojila u prvih šest dana oktobra

EDS: Popust za one koji sami očitaju i prijave stanje strujnih brojila u prvih šest dana oktobra

Moj Novi Sad pre 2 sata
Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Novi magazin pre 2 sata
Popust za samočitače brojila

Popust za samočitače brojila

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Elektroprivreda SrbijeElektrodistribucije Srbije

Zabava, najnovije vesti »

Holivudske zvezde na poslednjoj Armanijevoj reviji u Milanu

Holivudske zvezde na poslednjoj Armanijevoj reviji u Milanu

Radio 021 pre 6 minuta
Holivudske zvezde na poslednjoj Armanijevoj reviji u Milanu

Holivudske zvezde na poslednjoj Armanijevoj reviji u Milanu

BBC News pre 6 minuta
Bogatog Amerikanca ostavila, rekla "DA" zgodnom vojniku: Ćerka Suzane Mančić se udala, prvi ples uz Bočelija i venčanica iz…

Bogatog Amerikanca ostavila, rekla "DA" zgodnom vojniku: Ćerka Suzane Mančić se udala, prvi ples uz Bočelija i venčanica iz bajke

Story pre 6 minuta
Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Nova pre 6 minuta
Izbačeni takmičar izabrao vođu i prekršio pravilo: Ovo se nikada pre nije desilo u "Zadruzi 9 Eliti"

Izbačeni takmičar izabrao vođu i prekršio pravilo: Ovo se nikada pre nije desilo u "Zadruzi 9 Eliti"

Blic pre 1 minut