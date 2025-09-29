MUP: Na skupovima protiv blokada bilo 157, a s druge strane – samo 4 hiljade građana

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavlјević izjavio je da su u nedelju, 28. septembra, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, na teritoriji Srbije na 167 lokacija održana prijavlјena javna okuplјanja pod nazivom "Građani protiv blokada", na kojima je prisustvovalo oko 157.000 građana.

Dodao je i da tom prilikom nije bilo narušavanja javnog reda i mira "u većem obimu". Takođe, naveo je da su istovremeno održana i "druga javna okuplјanja, koja nisu prijavlјena, na 22 lokacije, a na kojima je, prema izveštajima, prisustvovalo oko 4.000 građana". Pomoćnik direktora policije istakao je da na svim javnim okuplјanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, već samo pojedinačnih incidenata. – Na nekoliko lokacija došlo je do