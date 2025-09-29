Vens: Rusija odbija da učestvuje u pregovorima o okončanju rata protiv Ukrajine

NIN pre 39 minuta  |  Tanjug
Vens: Rusija odbija da učestvuje u pregovorima o okončanju rata protiv Ukrajine

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je juče da Rusija odbija bilo kakve formate pregovora za okončanje rata protiv Ukrajine. "SAD ostaju posvećene miru, ali nažalost, tokom proteklih nekoliko nedelja videli smo da Rusi odbijaju da učestvuju u bilo kakvim bilateralnim sastancima sa Ukrajincima.

Oni odbijaju da učestvuju u bilo kakvim trilateralnim sastancima gde bi predsednik SAD (Donald Tramp) ili drugi članovi administracije mogli da sede za pregovaračkim stolom sa Rusima i Ukrajincima", istakao je Džej Di Vens za Foks njuz. Naglasio je da je stav SAD aktivna težnja ka miru od "samog početka administracije predsednika Trampa". "Mislim da se promenila stvarnost na terenu, gde Rusi ubijaju mnogo ljudi i gube mnogo ljudi, a nemaju mnogo toga da pokažu.
Ključne reči

FoksUkrajinaRusijaDonald TrampsadRat u Ukrajini

