Trump će na sastanku s Netanjahom pokušati da progura sporazum o Gazi

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) u ponedeljak će primiri izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Beloj kući na razgovorima s visokim ulozima, s ciljem da progura mirovni plan za Gazu.

Tramp kaže da je sporazum o okončanju skoro dvogodišnjeg rata u Gazi, oslobađanju talaca koje drži Hamas i razoružavanju palestinske te radikalne grupe koju SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, praktično postignut posle razgovora s arapskim liderima prošle nedelje. On je u nedelju nagovestio mogući proboj, navodeći na svojoj društvenoj mreži Truth Social: "Svi su saglasni oko nečeg specijalnog, prvi put ikada. Uradićemo to"!!!" Međutim, Netanjahu je