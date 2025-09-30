Reagovanja na Trampov plan za Pojas Gaze

"Ono što je objavljeno na konferenciji za novinare između Trampa i Netanjahua jeste sporazum SAD i Izraela i predstavlja stav celog izraelskog establišmenta. To je recept za nastavak agresije protiv palestinskog naroda", saopštio je palestinski pokret Islamski džihad.

Egipat, Jordan, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, Indonezija i Pakistan su u zajedničkom saopštenju pozdravili "ulogu američkog predsednika i njegove iskrene napore da se okonča rat u Gazi".

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pozvao je sve strane da "iskoriste ovaj trenutak kako bi pružile pravu šansu miru".

"Situacija u Gazi je nepodnošljiva. Neprijateljstva moraju prestati i svi taoci moraju biti odmah pušteni", naveo je Košta na mreži X.

Bivši britanski premijer Toni Bler, za koga se navodi da će igrati važnu ulogu u odboru koji bi nadgledao tranziciju u Gazi, pozdravio je plan kao "smeo i inteligentan".

Ovaj plan "nam nudi najbolju šansu da okončamo dvogodišnji rat", naveo je Toni Bler u saopštenju.

Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavili su sinoć da su se složili oko plana za okončanje rata u Pojasu Gaze, ali nije jasno da li će te uslove prihvatiti druga strana - palestinski Hamas.

Tramp je predstavio plan od 20 tačaka za okončanje rata Izraela i Hamasa i za uspostavljanje posleratne uprave u ratom razorenom Pojasu Gaze.

Tramp je rekao da će Izrael imati "punu podršku" Vašingtona da preduzme korake kako bi porazio Hamas ako ta palestinska ekstremistička organizacija ne prihvati predloženi mirovni sporazum.

Plan Trampa predviđa uspostavljanje privremenog upravnog odbora kojim bi rukovodio predsednik SAD, a u njemu bi bio i bivši britanski premijer Toni Bler.