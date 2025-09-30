Kako je rečenica jednog dečaka na RTS-u uzdrmala vlast i tabloide?

„Skandal na RTS-u“, tim rečima su pojedini mediji kao što su Pink i Informer ovih dana izveštavali o izjavi jednog dečaka u emisiji „Važne stvari“, koja se prikazuje na Radio-televiziji Srbije (RTS). „Skandalozna“ izjava mališana je da se studenti bore za pravdu i našu budućnost.

Tako je u Informeru osvanuo tekst da su na Javnom servisu „terali decu da pričaju o blokadama usred dečije emisije“, da je u pitanju „neviđeni skandal“ i da je „maloletno dete iskorišćeno u političke svrhe“, dok je Pink u svom dnevniku izjavio da su „deca zloupotrebljena u političke svrhe“. „Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali prekide zbog blokada i protesta“, kazao je dečak tokom emisije. Upitan: „Kakve su to blokade i protesti“, odgovorio