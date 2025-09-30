Kako je rečenica jednog dečaka na RTS-u uzdrmala vlast i tabloide?

Danas pre 1 sat  |  U. M.
Kako je rečenica jednog dečaka na RTS-u uzdrmala vlast i tabloide?

„Skandal na RTS-u“, tim rečima su pojedini mediji kao što su Pink i Informer ovih dana izveštavali o izjavi jednog dečaka u emisiji „Važne stvari“, koja se prikazuje na Radio-televiziji Srbije (RTS). „Skandalozna“ izjava mališana je da se studenti bore za pravdu i našu budućnost.

Tako je u Informeru osvanuo tekst da su na Javnom servisu „terali decu da pričaju o blokadama usred dečije emisije“, da je u pitanju „neviđeni skandal“ i da je „maloletno dete iskorišćeno u političke svrhe“, dok je Pink u svom dnevniku izjavio da su „deca zloupotrebljena u političke svrhe“. „Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali prekide zbog blokada i protesta“, kazao je dečak tokom emisije. Upitan: „Kakve su to blokade i protesti“, odgovorio
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo traži hitnu reakciju države zbog reči maloletnog dečaka, a ćuti zbog promocije nasilja na televizijama

Ministarstvo traži hitnu reakciju države zbog reči maloletnog dečaka, a ćuti zbog promocije nasilja na televizijama

Cenzolovka pre 22 minuta
"Studenti se bore za pravdu i našu budućnost": Kako je rečenica jednog dečaka uzdrmala vlast i tabloide

"Studenti se bore za pravdu i našu budućnost": Kako je rečenica jednog dečaka uzdrmala vlast i tabloide

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

Ministarstvo traži hitnu reakciju države zbog reči maloletnog dečaka, a ćuti zbog promocije nasilja na televizijama

Ministarstvo traži hitnu reakciju države zbog reči maloletnog dečaka, a ćuti zbog promocije nasilja na televizijama

Cenzolovka pre 22 minuta
Bizarni igrokaz: Zašto se režim okomio na prorežimski RTS?

Bizarni igrokaz: Zašto se režim okomio na prorežimski RTS?

Cenzolovka pre 37 minuta
Novi štrajk u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo

Novi štrajk u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo

Mašina pre 52 minuta
NUNS: Policija ometala rad novinara na protestima u nedelju

NUNS: Policija ometala rad novinara na protestima u nedelju

Mašina pre 27 minuta
Beogradski zborovi: Do sutra rok za slanje primedbi na predložene izmene Krivičnog zakonika

Beogradski zborovi: Do sutra rok za slanje primedbi na predložene izmene Krivičnog zakonika

N1 Info pre 32 minuta