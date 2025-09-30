NUNS: Kampanje protiv novinarki RTS-a stvaraju atmosferu linča

In medija pre 49 minuta
NUNS: Kampanje protiv novinarki RTS-a stvaraju atmosferu linča

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) oštro je osudilo negativne kampanje koje se protiv novinarki i urednica Radio-televizije Srbije — Jelene Popadić Sumić i Olivere Kovačević — vode na društvenim mrežama i u provladinim tabloidima.

Kako se navodi u saopštenju, ove kampanje ugrožavaju bezbednost novinarki, stvaraju atmosferu linča i predstavljaju pokušaj zastrašivanja novinarske profesije. Povod za napade bila je emisija „Važne stvari“, u kojoj su deca govorila o temama koje utiču na njihove živote. U jednom segmentu, dečak je studentsku borbu opisao kao borbu za pravdu i budućnost, nakon čega su tabloidi Alo i Informer pokrenuli kampanju targetiranja Jelene Popadić Sumić, odgovorne urednice
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

NUNS: Zaštititi novinarke i urednice RTS-a od negativne kampanje u provladinim medijima

NUNS: Zaštititi novinarke i urednice RTS-a od negativne kampanje u provladinim medijima

N1 Info pre 24 minuta
NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

Beta pre 19 minuta
Urednica emisije na RTS-u u kojoj je dečak hvalio studente: Epizoda urađena po svim profesionalnim standardima, ne pristajem…

Urednica emisije na RTS-u u kojoj je dečak hvalio studente: Epizoda urađena po svim profesionalnim standardima, ne pristajem na autocenzuru

Nova pre 29 minuta
NUNS i UNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

NUNS i UNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

Moj Novi Sad pre 9 minuta
NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a Jelenu Popadić Sumić i Oliveru Kovačević

NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a Jelenu Popadić Sumić i Oliveru Kovačević

Danas pre 29 minuta
NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

Radio sto plus pre 4 minuta
NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

Novi magazin pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Olivera KovačevićRTS

Društvo, najnovije vesti »

Državna represija protiv Vuka Cvijića: Batine, hemijska sredstva, krivične prijave

Državna represija protiv Vuka Cvijića: Batine, hemijska sredstva, krivične prijave

Cenzolovka pre 24 minuta
Flotila za Gazu se približava zoni visokog rizika

Flotila za Gazu se približava zoni visokog rizika

Mašina pre 24 minuta
NUNS: Zaštititi novinarke i urednice RTS-a od negativne kampanje u provladinim medijima

NUNS: Zaštititi novinarke i urednice RTS-a od negativne kampanje u provladinim medijima

N1 Info pre 24 minuta
Obeležen Svetski dan srca. U Srbiji, prošle godine, od bolesti srca i krvnih sudova umrla 46.841 osoba

Obeležen Svetski dan srca. U Srbiji, prošle godine, od bolesti srca i krvnih sudova umrla 46.841 osoba

Plus online pre 14 minuta
NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

Beta pre 19 minuta