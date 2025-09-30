NUNS: Kampanje protiv novinarki RTS-a stvaraju atmosferu linča

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) oštro je osudilo negativne kampanje koje se protiv novinarki i urednica Radio-televizije Srbije — Jelene Popadić Sumić i Olivere Kovačević — vode na društvenim mrežama i u provladinim tabloidima.

Kako se navodi u saopštenju, ove kampanje ugrožavaju bezbednost novinarki, stvaraju atmosferu linča i predstavljaju pokušaj zastrašivanja novinarske profesije. Povod za napade bila je emisija „Važne stvari“, u kojoj su deca govorila o temama koje utiču na njihove živote. U jednom segmentu, dečak je studentsku borbu opisao kao borbu za pravdu i budućnost, nakon čega su tabloidi Alo i Informer pokrenuli kampanju targetiranja Jelene Popadić Sumić, odgovorne urednice