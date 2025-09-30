1. oktobar, 11 meseci kasnije: Studenti ne zaboravljaju pad nadstrešnice

Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu najavili su okupljanje za 1. oktobar, kada se obeležava 11 meseci od pada nadstrešnice.

Skup će biti u kampusu, a početak je u 18.30 časova. Oni su na društvenim mrežama poručili da ovu tragediju i dalje pamte. Podsećamo, Novosađani su u ponedeljak, 1. septembra, izašli u ogromnom broju na ulice da bi komemorativnom šetnjom obeležili deset meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice kada je poginulo 16 osoba. Izvor: Moj Novi Sad