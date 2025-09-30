1. oktobar, 11 meseci kasnije: Studenti ne zaboravljaju pad nadstrešnice

Luftika pre 2 sata
1. oktobar, 11 meseci kasnije: Studenti ne zaboravljaju pad nadstrešnice

Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu najavili su okupljanje za 1. oktobar, kada se obeležava 11 meseci od pada nadstrešnice.

Skup će biti u kampusu, a početak je u 18.30 časova. Oni su na društvenim mrežama poručili da ovu tragediju i dalje pamte. View this post on Instagram A post shared by Studentska KoMora (@studentskakomora) Podsećamo, Novosađani su u ponedeljak, 1. septembra, izašli u ogromnom broju na ulice da bi komemorativnom šetnjom obeležili deset meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice kada je poginulo 16 osoba. Izvor: Moj Novi Sad Železnička stanica u Novom Sadu i
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Studio Live: Jedanaest meseci bez odgovornosti

Studio Live: Jedanaest meseci bez odgovornosti

N1 Info pre 1 sat
U Novom Sadu sutra na više lokacija obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice

U Novom Sadu sutra na više lokacija obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice

N1 Info pre 1 sat
Višestruki skupovi u Novom Sadu: Učenici, studenti i zborovi sutra obeležavaju 11 meseci od pada nadstrešnice

Višestruki skupovi u Novom Sadu: Učenici, studenti i zborovi sutra obeležavaju 11 meseci od pada nadstrešnice

Nedeljnik pre 1 sat
Prokuplje obeležava 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu – pravda još nije zadovoljena

Prokuplje obeležava 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu – pravda još nije zadovoljena

Južne vesti pre 1 sat
Novosadski maturanti pozivaju na odavanje pošte poginulima pod nadstrešnicom, u sredu na Trgu slobode

Novosadski maturanti pozivaju na odavanje pošte poginulima pod nadstrešnicom, u sredu na Trgu slobode

Moj Novi Sad pre 1 sat
Sutra 11 meseci od tragedije na Železničkoj stanici: 16 minuta tišine za 16 žrtava

Sutra 11 meseci od tragedije na Železničkoj stanici: 16 minuta tišine za 16 žrtava

In medija pre 1 sat
Lozničani rame uz rame sa studentima: Obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice 1. oktobra ispred Gimanzije u 19 časova

Lozničani rame uz rame sa studentima: Obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice 1. oktobra ispred Gimanzije u 19 časova

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Meštani za N1: Kombi došao do lokalnog bara poznatog po okupljanju navijača, iz njega izašli napadači i pucali po gostima

Meštani za N1: Kombi došao do lokalnog bara poznatog po okupljanju navijača, iz njega izašli napadači i pucali po gostima

N1 Info pre 4 minuta
Stotine ljudi odalo poslednju počast Klaudiji Kardinale u Parizu

Stotine ljudi odalo poslednju počast Klaudiji Kardinale u Parizu

Beta pre 4 minuta
(Video) Da li je navijački obračun motiv pucnjave na Paliluli? Blokiran ceo Beograd Četvoro ranjenih, muškarcu se bore za život…

(Video) Da li je navijački obračun motiv pucnjave na Paliluli? Blokiran ceo Beograd Četvoro ranjenih, muškarcu se bore za život

Dnevnik pre 3 minuta
Gasi se postrojenje vredno 2,2 milijarde dolara! Kada zelena energija postane problem Najmanje 6.000 ptica godišnje pogine u…

Gasi se postrojenje vredno 2,2 milijarde dolara! Kada zelena energija postane problem Najmanje 6.000 ptica godišnje pogine u solarnom parku Ivanpah!

Dnevnik pre 3 minuta
Otkriven motiv masovne pucnjave na paliluli! Policija u potrazi za belim kombijem, jedna žena ubijena, petoro ranjeno…

Otkriven motiv masovne pucnjave na paliluli! Policija u potrazi za belim kombijem, jedna žena ubijena, petoro ranjeno (foto/video)

Alo pre 4 minuta