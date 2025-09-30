Novosadski maturanti pozivaju na odavanje pošte poginulima pod nadstrešnicom, u sredu na Trg uslobode

Povodom obeležavanja 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, maturanti Ekonomske škole "Svetozar Miletić" i gimnazija "Svetozar Marković" i "Isidora Sekulić" pozivaju sve učenike, profesore i građane na 16-minutnu tišinu 1. oktobra (sreda) kod spomenika Svetozara Miletića u Novom Sadu. – Zato što nismo dobili istinu.

Zato što nismo dobili pravdu. Zato što nismo dobili odgovornost. Baš zato – pamtimo – poručuju i zakazuju okupljanje u sredu u 11.52 sata na novosadskom Trgu slobode. A post shared by Ekonomska se budi (@ekonomska.se.budi) U isto vreme, na komemorativni skup i 16-minutnu tišinu – kod Železničke stanice, pozvali su Zborovi Novi Sad. – Ne postoji sila niti moć koja može da vrati 16 ubijenih duša ispod nadstrešnice. Ali isto tako, ne postoji sila koja može da nas