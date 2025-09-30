Lozničani rame uz rame sa studentima: Obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice 1. oktobra ispred Gimanzije u 19 časova

Obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu biće održano i u Loznici 1. oktobra u 19 časova.

Kako je saopšteno na društvenim mrežama, odavanja počasti biče održano ispred Gimnazije „Vuk Karadžić“ u Loznici u 19 časova. „Pozivamo sugrađane da se 1. oktobra skupimo i u tišini odamo počast, bez buke i pištaljki“, preneo je Narodni zbor Loznice. A post shared by Narodni Zbor Loznice (@n.z_loznice) Podsetimo, u padu nadstrešnice koji se dogodio 1. novembra 2024. godine nastradalo je 16 osoba, među kojima je bilo i dece. Ceo slučaj obeležile su brojne
