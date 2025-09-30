Šišanje opasno po režim: Protiv urednice RTS-a pokrenut disciplinski postupak

Dečak kog su snimili dok se šiša rekao je da se „studenti bore za pravdu“ i to je objavljeno na RTS-u. Režim je uzvratio disciplinskim postupkom protiv urednice RTS-a

Protiv odgovorne urednice redakcije Dečjeg programa Radio-televizije Srbije (RTS) Jelene Popadić Sumić, zbog kampanje koju protiv nje vode tabloidi, unutar RTS-a pokrenut je disciplinski postupak. Da je protiv nje pokrenut postupak javnost je saznala na skupu podrške Popadić Sumić koji su u utorak organizovali novinari RTS-a okupljeni u inicijativi Naš protest. Ispred zgrade RTS-a okupili su se radnici Javnog servisa i poručili „da neće ćutati, jer je Jelena jedna