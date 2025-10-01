Raspisani izbori u Mionici i Negotinu

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Raspisani izbori u Mionici i Negotinu

Poslednji redovni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, odbornici se biraju na četiri godine, a izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavan ja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji. Glas zapadne Srbije/Tanjug
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Vreme pre 39 minuta
Novi DSS i POKS pozvali na bojkot izbora u Negotinu i Mionici

Novi DSS i POKS pozvali na bojkot izbora u Negotinu i Mionici

Danas pre 39 minuta
Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Vranje news pre 1 sat
Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Pravda pre 1 sat
Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

N1 Info pre 2 sata
Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 30. novembar

Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 30. novembar

RTV pre 2 sata
Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 30. novembar

Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 30. novembar

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugIzbori

Politika, najnovije vesti »

O Srbiji i u Skupštini Saveta Evrope: "Duboka politička kriza, represija dostigla vrhunac"

O Srbiji i u Skupštini Saveta Evrope: "Duboka politička kriza, represija dostigla vrhunac"

N1 Info pre 24 minuta
Nikolić: Izrael zadovoljan dvema tačkama Trampovog plana za okončanje rata u Gazi

Nikolić: Izrael zadovoljan dvema tačkama Trampovog plana za okončanje rata u Gazi

RTV pre 39 minuta
"Da li su izbori 2023.: Rešili bilo kakvu krizu" Brnabić o izlasku na birališta i članstvu u EPP: Lažne vesti da je SNS na…

"Da li su izbori 2023.: Rešili bilo kakvu krizu" Brnabić o izlasku na birališta i članstvu u EPP: Lažne vesti da je SNS na pragu izbacivanja

Blic pre 4 minuta
Policija ne dozvoljava opozicionim odbornicima da uđu u zgradu Skupštine u Kraljevu

Policija ne dozvoljava opozicionim odbornicima da uđu u zgradu Skupštine u Kraljevu

Glas Šumadije pre 54 minuta
Ilon Mask pokreće svoju enciklopediju – Grokipediju

Ilon Mask pokreće svoju enciklopediju – Grokipediju

Vreme pre 29 minuta