Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Reuters Vatrogasci su ugasili požar u kombiju blizu kuće u severnom Minhenu, gde je jedna osoba poginula Policija u nemačkom gradu Minhenu saopštila je da je mesto gde se održava popularna manifestacija Oktoberfest privremeno zatvoreno zbog mogućih veza sa eksplozijom i požarom u kući u gradu, u kojima je jedna osoba poginula.

Policija proverava moguću povezanost ovog incidenta sa održavanjem Oktoberfesta, zbog čega je čuveni festival piva zatvoren. Gradonačelnik Diter Rajter kaže da će Trg Terezienvize biti zatvoren najmanje do 17 sati zbog pretnje bombom. Trenutno je u toku velika policijska akcija na severu Minhena. Policija je saopštila da je požar izazvan požarom u porodičnoj kući. Stanari su takođe prijavili da su čuli eksploziju. Policija je saopštila da se istražuju