Od danas više zarade u javnom sektoru, minimalac skočio za 9,4 odsto

Prosečna primanja medicinskih sestara premašiće 90.000 dinara

Od danas zaposlene u prosveti i zdravstvu očekuje novo uvećanje zarada od pet odsto, dok je minimalna zarada u Srbiji podignuta sa 457 na 500 evra, što predstavlja rast od 9,4 procenta. Prema novim obračunima, nastavnici u osnovnim i srednjim školama sa sedmim stepenom stručne spreme imaće platu veću od 106.000 dinara. Prosečna primanja medicinskih sestara premašiće 90.000 dinara, dok će lekari-specijalisti, bez dodataka, zarađivati preko 170.000 dinara. Ovo je