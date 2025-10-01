Od danas više zarade u javnom sektoru, minimalac skočio za 9,4 odsto

Politika pre 1 sat
Od danas više zarade u javnom sektoru, minimalac skočio za 9,4 odsto

Prosečna primanja medicinskih sestara premašiće 90.000 dinara

Od danas zaposlene u prosveti i zdravstvu očekuje novo uvećanje zarada od pet odsto, dok je minimalna zarada u Srbiji podignuta sa 457 na 500 evra, što predstavlja rast od 9,4 procenta. Prema novim obračunima, nastavnici u osnovnim i srednjim školama sa sedmim stepenom stručne spreme imaće platu veću od 106.000 dinara. Prosečna primanja medicinskih sestara premašiće 90.000 dinara, dok će lekari-specijalisti, bez dodataka, zarađivati preko 170.000 dinara. Ovo je
