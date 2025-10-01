Veliki trenuci malih života

Često neimenovani likovi u novom delu Ota Horvata „Momenti 1–49“ su osetljivi, bolno živi, zaljubljeni, istovremeno usamljeni pored druge osobe; začuđeni su tamom i zlom u sebi, ali paradoksalno slobodni u svom slomu i zatečenosti, jer i mrtvi mogu da govore

Izrazito lirskog karaktera, Momenti 1–49 najnovija je knjiga Ota Horvata (u izdanju Akademske knjige) svojstvena njegovoj prozi en général, jer ovih četrdeset devet momenata funkcionišu na granici između proze i poezije. Bez jedinstvene naratološke pozicije, u prvom i trećem licu, tekstom fragmentarne strukture organizovanim u kratkim poglavljima, od kojih je većina sastavljena od nekoliko rečenica, postiže se efekat slučajnosti trenutaka koji grade jedno iskustvo