Radar pre 38 minuta  |  Danka Ivanović
Često neimenovani likovi u novom delu Ota Horvata „Momenti 1–49“ su osetljivi, bolno živi, zaljubljeni, istovremeno usamljeni pored druge osobe; začuđeni su tamom i zlom u sebi, ali paradoksalno slobodni u svom slomu i zatečenosti, jer i mrtvi mogu da govore

Izrazito lirskog karaktera, Momenti 1–49 najnovija je knjiga Ota Horvata (u izdanju Akademske knjige) svojstvena njegovoj prozi en général, jer ovih četrdeset devet momenata funkcionišu na granici između proze i poezije. Bez jedinstvene naratološke pozicije, u prvom i trećem licu, tekstom fragmentarne strukture organizovanim u kratkim poglavljima, od kojih je većina sastavljena od nekoliko rečenica, postiže se efekat slučajnosti trenutaka koji grade jedno iskustvo
Nije vaš život ugrožen nego fotelja

Radar pre 38 minuta
Metine pametne naočare – stvaranje sadržaja pogledom

Radar pre 38 minuta
Da, svet se grebe o Ameriku

Radar pre 38 minuta
Ljudi napuštaju Srbiju zbog surovosti i grubosti koje osećaju u društvu

Radar pre 38 minuta
Robijaške romanse i bekstva iz zatvora

Radar pre 38 minuta
Sajamska uprava 1. novembra očekuje veliku posetu

Danas pre 38 minuta
Veliki trenuci malih života

Radar pre 38 minuta
In Memoriam: Odlazak muzičara, kompozitora, Vojislava Bubiše Simića (1924-2025)

Danas pre 3 sata
Filmska kritičarka otkriva pet najboljih filmova 2025. godine

Danas pre 4 sati
Vladislav Bajac podneo neopozivu ostavku u Odboru Sajma knjiga

Danas pre 4 sati