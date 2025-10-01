Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

MANILA - Najmanje 20 ljudi poginulo je danas u zemljotresu jačine 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Filipine, preneo je CNN.

Zemljtres se dogodio na obali grada Cebu Siti, a epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Među poginulima je troje pripadnika filipinskog Crvenog krsta i jedan vatrgosac, koji su stradali prilikom urušavanja sportske dvorane za vreme košarkaške utakmice. Prema rečima predsednika filipinskog Crvenog krsta Ričarda Gordona, više od 60 ljudi je zbrinuto nakon zemljotresa. ''Pojedine crkve su se delimično urušile, neke škole evakuisane'', rekao je Gordon. Zemljotres