Vreme pre 17 minuta
Poskupela struja: Kako do popusta?

Cene električne energije od danas su više za domaćinstva i male kupce za 6,6 odsto, a promenjene su i zone. Kako do popusta na račun za struju

U Srbiji je od 1. oktobra struja za domaćinstva i male kupce 6,6 odsto skuplja. Takođe, od danas će potrošači brže ulaziti u takozvanu „crvenu zonu“ potrošnje – čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po znatno višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh. Po novom cenovniku Elektroprivrede Srbije „jeftiniji“ kilovat-sat u zelenoj zoni, koji je do sada u dvotarifnom merenju bio 2,2773 dinara,
