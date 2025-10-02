Stigle dojave o postavljenim bombama u školama širom Srbije

Dojave o bombama stigle su jutros na nekoliko mejl adresa osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Pripadnici MUP-a odmah su izašli na teren, javkjaju mediji.

Dve najveće novopazarske osnovne škole, "Bratstvo" i "Rifat Burdžović Tršo" dobile su jutros mejl o postavljenoj bombi. Pripadnici MUP-a su na terenu, piše RTS. Direktor OŠ "Bratstvo" Dejan Kolundžić kaže da su mejl videli po dolasku radnika u tu obrazovnu ustanovu i da su roditelji i učenici odmah obavešteni da se nastava neće održavati dok MUP ne obavi uviđaj. Na isti način je postupljeno i u OŠ "Rifat Burdžović Tršo". Pre početka prvog školskog zvona, deca i