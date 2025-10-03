Zborovi pozivaju na protest ispred Skupštine pred sednicu: “Ne može se voditi grad iza zatvorenih vrata”

Luftika pre 7 minuta
Zborovi pozivaju na protest ispred Skupštine pred sednicu: “Ne može se voditi grad iza zatvorenih vrata”

Zborovi Novog Sada organizuju okupljanje građana ispred Skupštine grada tokom održavanja sednice.

Početak sednice sa više od 50 tačaka dnevnog reda zakazan je za 10 časova, a zborovi su okupljanje najavili u 9.30h. “Izbori za mesne zajednice u Novom Sadu još nisu raspisani, iako je to osnovni mehanizam da građani odlučuju o svom naselju i svakodnevnim potrebama, a vlast mesecima odlaže te izbore i time uskraćuje građanima pravo na učešće u donošenju odluka”, poručili su iz zborova građana. Kako navode, dok građani budu ispred zgrade Skupštine grada, “odbornici
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Postavljene odgrade ispred Skupštine grada pred početak sednice

Postavljene odgrade ispred Skupštine grada pred početak sednice

Radio 021 pre 12 minuta
Sednica Skupštine Novog Sada: Na dnevnom redu više od 60 tačaka, najavljen protestni skup

Sednica Skupštine Novog Sada: Na dnevnom redu više od 60 tačaka, najavljen protestni skup

NIN pre 2 minuta
Novi Sad: Dok odbornici raspravljaju o planovima i garaži, građani zahtevaju izbore

Novi Sad: Dok odbornici raspravljaju o planovima i garaži, građani zahtevaju izbore

Vreme pre 16 minuta
Skupština Novog Sada zaseda danas: Zborovi najavili protest, ispred zgrade ograde

Skupština Novog Sada zaseda danas: Zborovi najavili protest, ispred zgrade ograde

Danas pre 27 minuta
Skupština grada zaseda danas: Najavljen skup ispred, spremne i ograde

Skupština grada zaseda danas: Najavljen skup ispred, spremne i ograde

Radio 021 pre 1 sat
Skupština Novog Sada zaseda danas: Zborovi najavili protest, ispred zgrade ograde

Skupština Novog Sada zaseda danas: Zborovi najavili protest, ispred zgrade ograde

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadIzboriSkupsednica SKUPŠTINE

Politika, najnovije vesti »

Intervju petkom Srđan Milivojević: Peti oktobar je bio bljesak demokratije i slobode

Intervju petkom Srđan Milivojević: Peti oktobar je bio bljesak demokratije i slobode

BBC News pre 7 minuta
Postavljene odgrade ispred Skupštine grada pred početak sednice

Postavljene odgrade ispred Skupštine grada pred početak sednice

Radio 021 pre 12 minuta
Gde su danas glavni akteri smene Miloševićevog režima

Gde su danas glavni akteri smene Miloševićevog režima

Vreme pre 2 minuta
Sednica Skupštine Novog Sada: Na dnevnom redu više od 60 tačaka, najavljen protestni skup

Sednica Skupštine Novog Sada: Na dnevnom redu više od 60 tačaka, najavljen protestni skup

NIN pre 2 minuta
Ljajićeva stranka na izbore u Mionici izlazi samostalno

Ljajićeva stranka na izbore u Mionici izlazi samostalno

Danas pre 7 minuta