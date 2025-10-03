Zborovi pozivaju na protest ispred Skupštine pred sednicu: “Ne može se voditi grad iza zatvorenih vrata”

Zborovi Novog Sada organizuju okupljanje građana ispred Skupštine grada tokom održavanja sednice.

Početak sednice sa više od 50 tačaka dnevnog reda zakazan je za 10 časova, a zborovi su okupljanje najavili u 9.30h. “Izbori za mesne zajednice u Novom Sadu još nisu raspisani, iako je to osnovni mehanizam da građani odlučuju o svom naselju i svakodnevnim potrebama, a vlast mesecima odlaže te izbore i time uskraćuje građanima pravo na učešće u donošenju odluka”, poručili su iz zborova građana. Kako navode, dok građani budu ispred zgrade Skupštine grada, “odbornici