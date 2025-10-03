Vremenska prognoza 4. oktobar 2025.

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza 4. oktobar 2025.

Od sredine dana očekuje se i postepeno razvedravanje. Na severozapadu Vojvodine ostaje suvo, tamo će posle podne sijati sunce. Jutro će biti veoma hladno. Dnevna temperatura nekoliko stepeni viša nego danas, od 9 na jugoistoku do 16 stepeni na severozapadu. U Beogradu je danas bio najhladniji 3. oktobar od kako se meri temperatura vazduha u glavnom gradu. Izmereno je svega 7 stepeni. Sutra najviše 13. Slaba kiša će padati ujutru, od sredine dana razvedravanje.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.10.2025. Subota: Ujutru oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Pre podne očekuje se prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada. Samo će na severozapadu Vojvodine ujutru biti suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Pre podne duvaće slab i umeren zapadni vetar, na istoku i jak, posle podne u
