Četvrt veka od petooktobarskih promena 2000. Godine Demonstracije koje su dovele do svrgavanja režima Slobodana Miloševića

Pre četvrt veka, 5. oktobra 2000. u Beogradu se dogodilo masovno okupljanje pristalica Demokratske opozicije Srbije (DOS) koje je dovelo je do odlaska sa vlasti Slobodana Miloševića.

Okupljanju i buntu prethodili su izbori 24. septembra te 2000. godine, i neslaganje oko njihovih rezultatata. Pošto je tadašnja Savezna izborna komisija 28. septembra, četiri dana po okončanju prvog izbornog kruga objavila da niko od predsedničkih kandidata nije dobio dovoljan broj glasova, dakle preko 50 odsto, najavljen je drugi izborni krug. Po podacima koje je Savezna izborna komisija tada saopštila, u prvom krugu 24. septembra 2000. godine, Slobodan Milošević