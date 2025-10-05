Stigle strašne vesti nakon što je lavina zatrpala trojicu Hrvata! Jedan pronađen mrtav, prekida se potraga za ostalima! (foto/video)

Tokom zahtevne operacije potrage i spasavanja, jedan planinar je pronađen bez znakova života.

Dva planinara se i dalje vode kao nestala, ali je potraga za sada obustavljena zbog izuzetno opasnih uslova. Potraga će biti nastavljena u ponedeljak ujutru. Podsetimo, Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine. Spasilačka akcija je počela odmah, a uslovi su bili izuzetno teški. Kiša, sneg i povećan rizik od novih lavina