Stigle strašne vesti nakon što je lavina zatrpala trojicu Hrvata! Jedan pronađen mrtav, prekida se potraga za ostalima! (foto/video)

Kurir pre 57 minuta  |  24ur.com)
Stigle strašne vesti nakon što je lavina zatrpala trojicu Hrvata! Jedan pronađen mrtav, prekida se potraga za ostalima…

Tokom zahtevne operacije potrage i spasavanja, jedan planinar je pronađen bez znakova života.

Dva planinara se i dalje vode kao nestala, ali je potraga za sada obustavljena zbog izuzetno opasnih uslova. Potraga će biti nastavljena u ponedeljak ujutru. Podsetimo, Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine. Spasilačka akcija je počela odmah, a uslovi su bili izuzetno teški. Kiša, sneg i povećan rizik od novih lavina
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jedan od nestalih hrvatskih planinara nestalih u lavini pronađen bez znakova života

Jedan od nestalih hrvatskih planinara nestalih u lavini pronađen bez znakova života

Telegraf pre 1 minut
Slovenački spasioci pronašli telo hrvatskog planinara stradalog u lavini

Slovenački spasioci pronašli telo hrvatskog planinara stradalog u lavini

N1 Info pre 57 minuta
Pronađeno telo Hrvata kog je zatrpala lavina u Sloveniji: Dvojica i dalje nestala, potraga obustavljena: "Uslovi su se dodatno…

Pronađeno telo Hrvata kog je zatrpala lavina u Sloveniji: Dvojica i dalje nestala, potraga obustavljena: "Uslovi su se dodatno pogoršali!"

Blic pre 1 sat
Jedan hrvatski planinar pronađen mrtav, potraga se nastavlja sutra

Jedan hrvatski planinar pronađen mrtav, potraga se nastavlja sutra

SEEbiz pre 36 minuta
Pronađeno telo jednog Hrvata u Sloveniji Za dvojicom se i dalje traga

Pronađeno telo jednog Hrvata u Sloveniji Za dvojicom se i dalje traga

Alo pre 1 sat
Snežna lavina zatrpala troje Hrvata; Pronađeno telo jednog planinara, potraga obustavljena zbog opasnih uslova

Snežna lavina zatrpala troje Hrvata; Pronađeno telo jednog planinara, potraga obustavljena zbog opasnih uslova

B92 pre 52 minuta
Drama u Sloveniji: Snežna lavina zatrpala troje Hrvata

Drama u Sloveniji: Snežna lavina zatrpala troje Hrvata

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaSneg

Svet, najnovije vesti »

Poljski analitičar: U vlasti se još ne vide pukotine kakve su postojale pri kraju vladavine Miloševića

Poljski analitičar: U vlasti se još ne vide pukotine kakve su postojale pri kraju vladavine Miloševića

Danas pre 12 minuta
Britanska policija dobija veća ovlašćenja za kontrolu propalestinskih skupova

Britanska policija dobija veća ovlašćenja za kontrolu propalestinskih skupova

Danas pre 22 minuta
Ovo je deo Putinove strategije koji Evropu gura u katastrofalni sukob: „Prihvatamo li realnost da smo možda već u ratu?“

Ovo je deo Putinove strategije koji Evropu gura u katastrofalni sukob: „Prihvatamo li realnost da smo možda već u ratu?“

Danas pre 27 minuta
Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Blic pre 12 minuta
"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

RTS pre 7 minuta