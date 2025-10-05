Obratite panju! Kazne u Srbiji su PAPRENE! Kontrola otkrila da skoro petina ne poštuje OVU UREDBU

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Obratite panju! Kazne u Srbiji su PAPRENE! Kontrola otkrila da skoro petina ne poštuje OVU UREDBU
Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede obavila je od 1. avgusta do 29. septembra 382 inspekcijska nadzora u vezi sa primenom uredbe o proizvodima sa palminim uljem i utvrdila nepravilnosti kod 70 subjekata, što čini 18,3 odsto kontrolisanih, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede Inspekcija je proveravala deklarisanje proizvoda i upotrebu sirovina koje predstavljaju analoge mlečnim proizvodima a najčešći propusti odnosili su se na nepoštovanje
