Nađeno telo jednog od trojice hrvatskih planinara u slovenačkim Alpima: Potraga obustavljena do sutra

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Nađeno telo jednog od trojice hrvatskih planinara u slovenačkim Alpima: Potraga obustavljena do sutra
Telo jednog od troje hrvatskih planinara stradalih u lavini u slovenačkim Julijskim Alpama nađeno je danas kasno popodne pod vrhom 2.275 metara visoke planine Tosc, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj, navodeći da se potraga zbog loših vremenskih uslova obustavlja do sutra. „Mogu potvrditi da su pripadnici Gorske službe spasavanja (GRZS) tokom pretrage terena našli telo jednog hrvatskog planinara“, rekao je Repinc. „Nažalost, vremenski
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Hrvatski planinari koji su stradali u lavini u Sloveniji su iz Dalmacije: Telo jednog pronađeno, sutra se nastavlja potraga za…

Hrvatski planinari koji su stradali u lavini u Sloveniji su iz Dalmacije: Telo jednog pronađeno, sutra se nastavlja potraga za još dvojicom

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

Kurir pre 3 minuta
Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke…

Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke pripravnosti

Kurir pre 8 minuta
Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Politika pre 13 minuta
Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Blic pre 53 minuta
Bela kuća imenovala trampovog naslednika On je sledeći republikanski kandidat za predsednika

Bela kuća imenovala trampovog naslednika On je sledeći republikanski kandidat za predsednika

Alo pre 1 sat