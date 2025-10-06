Oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom – najviša temperatura do 16 stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Anđela Risantijević
Oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom – najviša temperatura do 16 stepeni

U Srbiji će biti pretežno oblačno i hladnije vreme, iznad većeg dela mestimično s kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije očekuje se uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16. U Beogradu se sutra očekuje pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša oko 13 stepeni. U utorak se očekuje pretežno oblačno vreme, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično
Alo pre 25 minuta
Stav.life pre 1 sat
Serbian News Media pre 2 sata
Nova pre 4 sati
Telegraf pre 3 sata
Nedeljnik pre 5 sati
Zrenjaninski pre 4 sati
