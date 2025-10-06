Tragičan ishod potrage za hrvatskim planinarima u Sloveniji: Sva tri pronađena mrtva

N1 Info pre 14 minuta  |  N1 Zagreb
Tragičan ishod potrage za hrvatskim planinarima u Sloveniji: Sva tri pronađena mrtva

Gorska služba spasavanja Slovenije saopštila je da je pronašla tela i preostala dva tela nestalih hrvatskih planinara u Julijskim Alpima.

Njih je lavina u nedelju zatrpala, a posle podne je jedan pronađen mrtav. Kako su sinoć saopštili iz Policijske uprave Kranj, grupa od sedam hrvatskih planinara nakon uspona na Triglav u subotu stigla je u Vodnikov dom, gde su prenoćili. Četvoro ih je ostalo u domu. Telo prvog planinara pronađeno je u akciji u nedelju, dok su preostala dvojica pronađena u ponedeljak. Grupu su, navode iz Vodnikovog doma, upozorili na dolazak hladog fronta. Upravo zbog loših
