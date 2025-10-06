Od danas pojačana kontrola korištenja mobitela u saobraćaju

Od danas do 12. oktobra pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Uprave saobraćajne policije provodit će međunarodnu akciju „Fokus na putu“.

Usmjerena je na otkrivanje i sankcioniranje prekršaja nepropisnog korištenja mobilnog telefona u saobraćaju, kao i nepropisnog korištenja mobilnog telefona i slušalica među pješacima prilikom prelaska kolovoza. Prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja, oko pet posto pješaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procent vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon za vrijeme vožnje kreće od četiri do osam