Brnabić: Brza pruga do Subotice rezultat jake politike, Srbija nastavlja da se gradi

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je otvaranje deonice brze pruge od Novog Sada do Subotice rezultat jake politike i pobedničke Srbije i istakla da će Srbija, uprkos svim pritiscima i izazovima, nastaviti da se gradi i razvija.

"Otvaranjem deonice brze pruge između Novog Sada i Subotice sada iz Beograda do Subotice možemo da stignemo za 68 do 70 minuta. To pokazuje neverovatne stvari - otpornost, trud, hrabrost, marljivost Aleksandra Vučića i nepokolebljivost u tome da će nastaviti da vodi svoju politiku, a to je politika jake i pobedničke Srbije i da neće odustati. To su neverovatne stvari, svaka čast, borimo se dalje", rekla je Brnabić za TV Pink. Ona je navela da je predsednik