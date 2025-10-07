Jovanović: Kuća eUprave prva zgrada javne uprave koja je otvorena za sve građane

B92 pre 1 sat
Jovanović: Kuća eUprave prva zgrada javne uprave koja je otvorena za sve građane

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je danas, nakon svečanog otvaranja Kuće eUprave i Ložionice, da je Kancelarija za IT dobila svoju novu kuću, mesto digitalizacije koje je otvoreno za građane.

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica", Jovanović je rekao medijima da će građani imati prvi put javnu upravu, gde mogu da dođu, da pričaju zaposlenima i da dobiju odgovore vezano za korišćenje portala javne uprave i svih drugih sistema javne uprave. Jovanović je najavio da će sutra biti raspisan oglas, odnosno poziv za mlade inženjere ili čak i studente na
