Ležali su soba do sobe u bolnici, smrt supruga načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući

Halid Bešlić (71) izgubio je bitku sa bolešću, a vest o njegovok smrti potresla je region.

Jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora, bio je u bolnici u Sarajevu, gde je i preminuo. Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svet muzike, dok je Sejda tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo nakon venčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila porodici. Nedavno se saznalo kako Sejda ima zdravstvenih problema te da je u istoj bolnici u kojoj