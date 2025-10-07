Ležali su soba do sobe u bolnici, smrt supruga načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući

Hello pre 18 minuta
Ležali su soba do sobe u bolnici, smrt supruga načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je…

Halid Bešlić (71) izgubio je bitku sa bolešću, a vest o njegovok smrti potresla je region.

Jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora, bio je u bolnici u Sarajevu, gde je i preminuo. Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svet muzike, dok je Sejda tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo nakon venčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila porodici. Nedavno se saznalo kako Sejda ima zdravstvenih problema te da je u istoj bolnici u kojoj
Otvori na hellomagazin.rs

Povezane vesti »

"Za svaku slomljenu čašu i suzu, Prestalo je da kuca muzičko srce": Marija Šerifovića se oprostila od Halida Bešlića: "Večna…

"Za svaku slomljenu čašu i suzu, Prestalo je da kuca muzičko srce": Marija Šerifovića se oprostila od Halida Bešlića: "Večna slava"

Blic pre 13 minuta
„Čekao sam radnički autobus da nas vozi kućama, a onda…“: Evo šta je Halid Bešlić bio po zanimanju

„Čekao sam radnički autobus da nas vozi kućama, a onda…“: Evo šta je Halid Bešlić bio po zanimanju

Nova pre 23 minuta
Ceca se oglasila povodom smrti Halida Bešlića

Ceca se oglasila povodom smrti Halida Bešlića

Nova pre 28 minuta
Ljubavna priča koja je završena u logoru: Ovako je nastala najtužnija pesma Halida Bešlića

Ljubavna priča koja je završena u logoru: Ovako je nastala najtužnija pesma Halida Bešlića

Nova pre 8 minuta
Ovo je zadnji koncert Halida Bešlića! Posle ovog nastupa je sve krenulo nizbrdo, pevačeve reči o njegovom stanju kidaju dušu…

Ovo je zadnji koncert Halida Bešlića! Posle ovog nastupa je sve krenulo nizbrdo, pevačeve reči o njegovom stanju kidaju dušu

Kurir pre 3 minuta
„Prestalo je da kuca muzičko srce“: Marija Šerifović se oglasila povodom smrti Halida Bešlića FOTO

„Prestalo je da kuca muzičko srce“: Marija Šerifović se oglasila povodom smrti Halida Bešlića FOTO

Nova pre 3 minuta
Ovu pesmu je odbilo 15 pevača, a onda je došla u ruke Halida Bešlića i obeležila poslednju deceniju njegove karijere

Ovu pesmu je odbilo 15 pevača, a onda je došla u ruke Halida Bešlića i obeležila poslednju deceniju njegove karijere

Nova pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoHalid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

Preminuo pevač narodne muzike Halid Bešlić

Preminuo pevač narodne muzike Halid Bešlić

RTV pre 28 minuta
Preminuo pevač Halid Bešlić

Preminuo pevač Halid Bešlić

Vreme pre 13 minuta
Dom u kome je pesma utihnula: Halid Bešlić bio je čovek iz naroda, živeo u stambenoj zgradi u srcu Sarajeva, komšije imale…

Dom u kome je pesma utihnula: Halid Bešlić bio je čovek iz naroda, živeo u stambenoj zgradi u srcu Sarajeva, komšije imale samo reči hvale

Story pre 28 minuta
"Nakon razvoda, iz raskošne kuće sa četiri spavaće sobe, izašla sam sa jednom torbom i otišla kod oca": Niko nije mogao da…

"Nakon razvoda, iz raskošne kuće sa četiri spavaće sobe, izašla sam sa jednom torbom i otišla kod oca": Niko nije mogao da pretpostavi kako joj je posle bilo!

Blic pre 23 minuta
Horoskopski znakovi koji previše veruju drugima i najčešće se razočaraju

Horoskopski znakovi koji previše veruju drugima i najčešće se razočaraju

Vesti online pre 28 minuta