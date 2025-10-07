U Ivanjici bez struje između 4.000 i 5.000 domaćinstava, prohodni putevi ka mesnim zajednicama

RTS pre 1 sat
U Ivanjici bez struje između 4.000 i 5.000 domaćinstava, prohodni putevi ka mesnim zajednicama

U Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši na snazi je vanredna situacija. U Ivanjici je bez struje između 4.000 i 5.000 korisnika. Prohodni su svi opštinski i deo nekategorisanih puteva.

Vanredna situacija ukinuta je u Arilju, a u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši još je na snazi, zbog posledica koje je prouzrokovao sneg u prvim danima oktobra. Glavni problem je to što su mnoga domaćinstva danima bez struje jer je težak sneg pokidao elektromrežu. U Ivanjici pada kiša, a u višim delovima i susnežica. To otežava posao ekipama koje rade na osposobljavanju elektromreže koja je pokidana. Predsednik opštine Aleksandar Mitrović rekao je za RTS
