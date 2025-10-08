Bogatstvo Halida Bešlića procenjeno na 13 miliona evra: Evo kome će sve da pripadne

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je nakon borbe sa teškom bolesti u 72. godini života, iza sebe je ostavio neizbrisiv trag, kao i brojne hitove te je zaradio pravo bogatstvo.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina, u blizini Sokoca, u tadašnjoj Jugoslaviji. Odrastao je u skromnoj, ali složnoj porodici sa četiri mlađe sestre. Tokom osamdesetih godina Halid Bešlić postao je jedno od najpoznatijih imena narodne muzike u celoj bivšoj Jugoslaviji. Popularni pevač je iza sebe ostavio suprugu i sina jedinca. U svojoj imovinskoj karti imao je nekoliko nekretnina, imanje u blizini Sarajeva, benzinsku pumpu i motel (koji je napušten),