Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Ivan Karl: Zdravko Šotra je bio reditelj rekordno gledanih bioskopskih filmova

Direktor Filmskog centra Srbije (FCS) Ivan Karl ocenio je danas povodom smrti Zdravka Šotre (1933-2025) da je na televiziji ostavio dragocenu zadužbinu programa svih žanrova, i da je bio reditelj rekordno gledanih bioskopskih filmova.

Karl je rekao Tanjugu da je Šotra bio svedok pokretanja Televizije Beograd 1958. godine, a potom aktivan učesnik uzleta televizijskog medija u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. "U kući u kojoj je proveo radni vek, napravio je dragocenu zadužbinu programa svih žanrova. Od drama koje su nekada bile obavezno štivo, zabavnih i šou emisija 'Obraz uz obraz', do niza uspešnih serija 'Više od igre', 'Majstorska radionica' i konačno 'Ranjenog orla'", podseti oje Karl. Prema
