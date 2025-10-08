Dino Bešlić se oprostio od oca Halida uz porodičnu sliku i emotivne reči: Znaš da te nikada nećemo izneveriti

Svet & Skandal pre 4 sati
Dino Bešlić se oprostio od oca Halida uz porodičnu sliku i emotivne reči: Znaš da te nikada nećemo izneveriti

Nakon smrti legende narodne muzike, Halida Bešlića, njegov sin Dino oglasio se na Instagramu i objavio potresnu porodičnu fotografiju uz dirljivu poruku kojom se oprostio od oca. „Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to.

Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu“, napisao je Dino. „Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino“, dodao je u opisu objave koja je duboko dirnula mnoge. Instagram Poznato je da je Halid svoj privatni život godinama brižljivo štitio od medija. Njegova supruga Sejda i sin Dino retko su se pojavljivali u javnosti, iako su bili
