Vlada osnovala Fakultet za srpske nauke u Nišu – Univerzitet predložio, a Filozofski dao dekana i prostor

Promenom statusa i izdvajanjem departmana za istoriju, za srbistiku i za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta, Vlada Srbije osnovala je novu visokoškolsku ustanovu u Nišu – Fakultet srpskih studija.

U dopisu Ministarstva prosvete se navodi da je to predlog Univerziteta u Nišu, ali nema odgovora ko je, kada i zašto to predložio, a vršilac dužnosti dekana biće ovogodišnji dobitnik Vidovdanskog ordena i profesor Departmana za istoriju Slaviša Nedeljković. Predsednik Saveta je doc. dr Milan Lazarević, odbornik SNS-a, predvodnik Pokreta za narod i državu i direktor Instituta „Niška Banja“. Nova akademska godina, koja bi trebalo da počne 3. novembra, doneće i novi