Vučić odgovorio Hrvatskoj: Srećan sam što hoće da kupe NIS, mi bismo njihovu elektroprivredu

Radio 021 pre 10 minuta  |  021.rs
Vučić odgovorio Hrvatskoj: Srećan sam što hoće da kupe NIS, mi bismo njihovu elektroprivredu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srećan što je Hrvatska zainteresovana da kupi NIS i poručio da je Srbija zainteresovana da kupi hrvatsku elektroprivredu.

"Hvala im što su zainteresovani da kupe NIS, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije. Uzećemo to u obzir kad nas ruski partneri u NIS-u obeveste da žele da prodaju svoj deo u toj kompaniji. Dobrodošla je svaka ponuda", kazao je Vučić. Istakao je da Srbija želi da kupi od Hrvata i naftovod Janaf, da ima najbolju ponudu za hrvatsku elektropivredu i da niko neće ponuditi više novca za tu kompaniju. "Spremni smo da ponudimo 20 i 50 odsto više novca od bilo kog drugog
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vučić o hrvatskoj ponudi za NIS: Hvala mnogo, evo mi smo zainteresovani da kupimo HEP

Vučić o hrvatskoj ponudi za NIS: Hvala mnogo, evo mi smo zainteresovani da kupimo HEP

N1 Info pre 24 minuta
Američke sankcije NIS-u stupile na snagu: Mogu li one izazvati poremećaje u avio-saobraćaju u Srbiji?

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu: Mogu li one izazvati poremećaje u avio-saobraćaju u Srbiji?

Flynaissus pre 9 minuta
Vučić: Goriva će biti do Nove godine, nacionalizacija NIS-a je opcija, „ali poslednja opcija“

Vučić: Goriva će biti do Nove godine, nacionalizacija NIS-a je opcija, „ali poslednja opcija“

Nova ekonomija pre 49 minuta
NIS ostaje bez nafte iz Janafa: Hrvatska kompanija obustavlja saradnju sa Srbijom

NIS ostaje bez nafte iz Janafa: Hrvatska kompanija obustavlja saradnju sa Srbijom

Nova ekonomija pre 40 minuta
Vučić: Primena američkih sankcija NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Vučić: Primena američkih sankcija NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Beta pre 50 minuta
Amerika uvela sankcije Naftnoj industriji Srbije

Amerika uvela sankcije Naftnoj industriji Srbije

BBC News pre 45 minuta
"Uvek ću biti dobar domaćin Erdoganu": Vučić o naoružavanju Prištine, otkrio šta je pre više od godinu dana razgovarao sa…

"Uvek ću biti dobar domaćin Erdoganu": Vučić o naoružavanju Prištine, otkrio šta je pre više od godinu dana razgovarao sa turskim predsednikom

Blic pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićHrvatskaNaftovodPredsednik SrbijeJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić o hrvatskoj ponudi za NIS: Hvala mnogo, evo mi smo zainteresovani da kupimo HEP

Vučić o hrvatskoj ponudi za NIS: Hvala mnogo, evo mi smo zainteresovani da kupimo HEP

N1 Info pre 24 minuta
NIS ostaje bez nafte iz Janafa: Hrvatska kompanija obustavlja saradnju sa Srbijom

NIS ostaje bez nafte iz Janafa: Hrvatska kompanija obustavlja saradnju sa Srbijom

Nova ekonomija pre 40 minuta
Američke sankcije NIS-u stupile na snagu: Mogu li one izazvati poremećaje u avio-saobraćaju u Srbiji?

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu: Mogu li one izazvati poremećaje u avio-saobraćaju u Srbiji?

Flynaissus pre 9 minuta
Vučić: Goriva će biti do Nove godine, nacionalizacija NIS-a je opcija, „ali poslednja opcija“

Vučić: Goriva će biti do Nove godine, nacionalizacija NIS-a je opcija, „ali poslednja opcija“

Nova ekonomija pre 49 minuta
Vučić: Primena američkih sankcija NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Vučić: Primena američkih sankcija NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Beta pre 50 minuta