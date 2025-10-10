Tuhel ljut na Engleze: "U Srbiji bilo odlično, ali sada..." VIDEO

B92 pre 4 sati
Tuhel ljut na Engleze: "U Srbiji bilo odlično, ali sada..." VIDEO

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da je podrška navijača njegovoj ekipi u prijateljskoj utakmici protiv Velsa bila slaba.

Engleska je sinoć na londonskom Vembliju pobedila Vels 3:0 u prijateljskoj utakmici, a sva tri pogotka postignuta su u prvih 20 minuta. Na tribinama je bilo mnogo praznih sedišta, ali oni koji su bili na utakmici nisu navijali prema očekivanju selektora. "Mogli smo da vodimo 5:0 do poluvremena. Nismo uspeli da postignemo četvrti i peti gol. Stadion je bio tih. Nismo dobili nikakvu energiju sa tribina. Uradili smo sve da pobedimo. Da, očekivali smo više od navijača.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vučinić posle bruke: Misle da su majstori, a mi moramo da oremo!

Vučinić posle bruke: Misle da su majstori, a mi moramo da oremo!

Sportski žurnal pre 3 minuta
Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji

Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji

Sportski žurnal pre 1 sat
Tuhel razočaran prizorom sa tribina: "Stadion je bio tih, nikakvu podršku nismo dobili"

Tuhel razočaran prizorom sa tribina: "Stadion je bio tih, nikakvu podršku nismo dobili"

Sportske.net pre 2 sata
VIDEO Pogledajte kako je Arnautović oborio rekord Austrije, ludnica na mečevima kvalifikacija

VIDEO Pogledajte kako je Arnautović oborio rekord Austrije, ludnica na mečevima kvalifikacija

Nova pre 1 sat
Tuhel: Pola sata čuli su se samo navijači Velsa, to je tužno

Tuhel: Pola sata čuli su se samo navijači Velsa, to je tužno

Sport klub pre 3 sata
Na marakani bili odlični, sada ih nema! Selektor našeg rivala udario na navijače: Stadion tih, nikakva energija...

Na marakani bili odlični, sada ih nema! Selektor našeg rivala udario na navijače: Stadion tih, nikakva energija...

Kurir pre 4 sati
Vučinić iskren posle debakla: "Igrači misle da su majstori, a mi moram da oremo"

Vučinić iskren posle debakla: "Igrači misle da su majstori, a mi moram da oremo"

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EngleskaVembli

Sport, najnovije vesti »

Šta Obradović može sa timom koji je selektirao Sferopulos? Različiti su stilovi, zna se prvi korak

Šta Obradović može sa timom koji je selektirao Sferopulos? Različiti su stilovi, zna se prvi korak

Sportske.net pre 27 minuta
Subotičani izabrali: Evo ko je novi trener Spartaka!

Subotičani izabrali: Evo ko je novi trener Spartaka!

Hot sport pre 3 minuta
Zvezda se hitno oglasila: Evo šta morate da znate kada su karte za Žalgiris u pitanju!

Zvezda se hitno oglasila: Evo šta morate da znate kada su karte za Žalgiris u pitanju!

Hot sport pre 23 minuta
Juniori Borca ubedljivom pobedom otvorili kvalifikacioni turnir za plasman u jedinstvenu ligu

Juniori Borca ubedljivom pobedom otvorili kvalifikacioni turnir za plasman u jedinstvenu ligu

Morava info pre 13 minuta
VIDEO Sramni povici Hrvata usred Praga: Po ulicama vikali „Srbe ćemo klati“, huligane sačekao hladan tuš

VIDEO Sramni povici Hrvata usred Praga: Po ulicama vikali „Srbe ćemo klati“, huligane sačekao hladan tuš

Nova pre 48 minuta