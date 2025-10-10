Bezbednost i odgovornost! Vučić na 10. konferenciji o bezbednosti dece

Bezbednost i odgovornost! Vučić na 10. konferenciji o bezbednosti dece

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Palati Srbija 10. konferenciji o bezbednosti dece Bezbednost i odgovornost, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ove godine tema konferencije je Dete u dobu algoritama, a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika. Na konferenciji će učestvovati vrhunski predavači iz FBI-ja, EUROPOL-a, Microsofta, kao i drugi eksperte iz regiona i Srbije, koji će predstaviti najnovije izazove i rešenja u oblasti digitalne bezbednosti, zaštite dece i upotrebe veštačke inteligencije. (Tanjug)
