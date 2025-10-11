Trump: Uvodimo Kini dodatne carine od 100%

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje dodatnih carina od 100% na uvoz iz Kine, optuživši Peking za zauzimanje "izvanredno agresivnog stava" u trgovinskim odnosima.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je naveo da je Kina poslala "izuzetno neprijateljsko pismo svijetu" te uvela "velike kontrole izvoza na gotovo svaki proizvod koji proizvode". Trump je upozorio da će nove carine stupiti na snagu 1. studenog te je najavio da će SAD također uvesti kontrolu izvoza svog ključnog softvera u Kinu. "Nemoguće je povjerovati da bi Kina poduzela takvu akciju, ali jesu" "Na temelju činjenice da je Kina zauzela ovaj