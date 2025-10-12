Svet se oprašta od Halida: U Sarajevu više od 15.000 ljudi peva i plače VIDEO

Od legendarnog pevača i velikog čoveka opraštaju se širom sveta, od Sarajeva, preko Beograda i Zagreba, do Pariza, Dohe i Melburna.

Više od 15.000 ljudi okupilo se ispred Večne vatre u Sarajevu, gde je danas postavljena bina, kako bi se poslednji put oprostili od voljenog Halida Bešlića. Među onima koji su se okupljenima obratili već na početku, oko 17 časova, bio je Dragan Stojković Bosanac. "Ja ne mogu da govorim", rekao je s knedlom u grlu, a prisutni su srpskog kompozitora ohrabrili aplauzom. "Postoji ime i prezime i kaže se Halid Bešlić i sve ono što su ovi dobri ljudi rekli i više od toga