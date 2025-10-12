Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Beta pre 31 minuta

Od danas, 12. oktobra 2025. počinje postepena primena novog sistema ulaska/izlaska (entry/exit system – EES) Evropske unije (EU), koji se odnosi na sve osobe koje nisu državljani članica EU i nemaju regulisan boravak u zemljama "Šengen zone".

Imajući u vidu da se Srbija graniči sa četiri zemlje članice EU, primena EES sistema važiće i za državljane Srbije prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku, najavilo je ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

U saopštenju je navedeno je da će se u početnoj fazi sistem aktivirati na pojedinim graničnim prelazima i sa ograničenim radnim vremenom, koje će se postepeno proširivati do pune operativnosti.

U Hrvatskoj primena počinje na prelazu Batrovci – Bajakovo i na Aerodromu Zagreb, u Bugarskoj na prelazu Gradina – Kalotina, u Rumuniji na prelazu Kaluđerovo – Najdaš, precizira se.

U Mađarskoj sistem će se uvoditi fazno, od 28. oktobra do 11. novembra na prelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim.

MUP Srbije je dodao da za one koji nemaju regulisan boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriji Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. novembra.

"Za ovu kategoriju putnika biće formiran poseban dosije koji će važiti za naredne prelaske, ukoliko putnici državnu granicu pređu najmanje četiri puta u roku od 30 dana. Ukoliko pređu manje od četiri puta, biće potrebno ponovo evidentiranje u sistem", precizira se.

MUP je naveo da "samo pri prvom ulasku u zemlju koja primenjuje EES, granična kontrola će obuhvatati uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiju lica i unos ličnih i putnih podataka u sistem".

Maloletna lica starija od 12 godina podležu registraciji, dok lica mlađa od 12 godina neće biti evidentirana, dodaje se.

Navedeno je da će se od 12. oktobra 2025. do 10. aprila 2026. pasoši i dalje pečatirati svim putnicima, bez obzira na to da li je EES dosije formiran.

Takođe se navodi da vozači teretnih vozila i autobusa nisu izuzeti iz postupka registracije.

"Vozači teretnih vozila će samostalno moći da se prijavljuju elektronskim putem, dok se nalaze na teritoriji EU, a evidentiranje podataka trebalo bi da se vrši prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja", piše u saopštenju.

MUP je apelovao na građane da prilikom planiranja putovanja računaju na moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima tokom početne faze primene sistema i da se blagovremeno informišu o uslovima na konkretnim prelazima.

(Beta, 12.10.2025)

Povezane vesti »

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

RTV Novi Pazar pre 14 minuta
Video sa graničnog prelaza Bajakovo pokazuje kako tačno radi novi sistem EES: Otvorena je posebna traka za registraciju, a evo…

Video sa graničnog prelaza Bajakovo pokazuje kako tačno radi novi sistem EES: Otvorena je posebna traka za registraciju, a evo šta vas tamo čeka

Nova pre 30 minuta
Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

NIN pre 34 minuta
MUP Srbije: Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

MUP Srbije: Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Serbian News Media pre 9 minuta
Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Radio sto plus pre 9 minuta
Ees sistem velika pretnja za srpsku privredu: Prevoznicima preti bankrot, posledice će osetiti i građani

Ees sistem velika pretnja za srpsku privredu: Prevoznicima preti bankrot, posledice će osetiti i građani

Mondo pre 19 minuta
Počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

Počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaExitBugarskaEURumunijaŠengenMađarskaEES

Društvo, najnovije vesti »

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Beta pre 31 minuta
Danas je Miholjdan – valja završavati sve poslove izvan četiri zida

Danas je Miholjdan – valja završavati sve poslove izvan četiri zida

I Love Zrenjanin pre 9 minuta
Evo ko sve učestvuje na današnjem velikom protestu prosvetara protiv represije režima

Evo ko sve učestvuje na današnjem velikom protestu prosvetara protiv represije režima

Nova pre 5 minuta
Ovo će biti sutrašnji kurs dinara prema evru

Ovo će biti sutrašnji kurs dinara prema evru

RTV Novi Pazar pre 9 minuta
Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

RTV Novi Pazar pre 14 minuta