Beograd se oprašta od Halida Bešlića, danas u 17h

U Beogradu će danas u 17 časova, u Skadarliji, biti održan skup u čast preminulog pevača Halida Bešlića, koji nas je napustio 7. oktobra.

Po ugledu na brojne gradove u regionu, i Beograd će danas odati počast velikom pevaču i čoveku još većeg srca. "Predlog je da se okupimo na Skadarliji sutra u 17 časova, 12.10. i da odamo počast. Iskreno sam razočaran što se niko iz Beograda nije oglasio povodom organizacije skupa podrške, lika i dela Halidu Bešliću. S obzirom na sve što je Halid dao muzici i publici širom bivše Jugoslavije, najmanje što možemo jeste da mu pokažemo poštovanje i zahvalnost u ovim