Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol

Preminula je Dajana Kiton. Žovijalna, ponekad nekonvencionalna, uvek šarmantno samokritična glumica koja je osvojila Oskara za Vudi Alenovu komediju „Eni Hol“ i pojavila se u oko 100 filmskih i televizijskih uloga, gotovo podjednako u komedijama poput „Spavača“ (tj. Povampireni Majls), „Kluba prvih žena“ i dramama poput „Kuma“ i „Marvinove sobe“. Imala je 79 godina. Njenu smrt je potvrdila Dori Rat, koja je producirala niz najnovijih filmova legendarne glumice.