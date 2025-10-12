Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol

Nedeljnik pre 4 sati
Odlazak Dajan Kiton: Nekonvencionalna zvezda koju smo voleli i u Kumu i u Eni Hol
Preminula je Dajana Kiton. Žovijalna, ponekad nekonvencionalna, uvek šarmantno samokritična glumica koja je osvojila Oskara za Vudi Alenovu komediju „Eni Hol“ i pojavila se u oko 100 filmskih i televizijskih uloga, gotovo podjednako u komedijama poput „Spavača“ (tj. Povampireni Majls), „Kluba prvih žena“ i dramama poput „Kuma“ i „Marvinove sobe“. Imala je 79 godina. Njenu smrt je potvrdila Dori Rat, koja je producirala niz najnovijih filmova legendarne glumice.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Ko su deca Dajane Kiton? Usvojila ih u 6. deceniji, a sad će naslediti njenih 100 miliona

Ko su deca Dajane Kiton? Usvojila ih u 6. deceniji, a sad će naslediti njenih 100 miliona

Kurir pre 41 minuta
Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Slavna glumica od najbližih krila da je teško bolesna: Kada je shvatila da joj nema leka, uradila je bolnu stvar

Mondo pre 7 sati
Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh…

Holivud u šoku zbog smrti Dajane Kiton: Poznati regovali na odlazak jedne od ikona filmske industrije: "Njen osmeh, stil i duh će večno živeti"

Blic pre 9 sati
Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Holivud se oprašta od Dajane Kiton: „Jedna od najvećih filmskih glumica ikada“

Danas pre 9 sati
Preminula američka glumica Diane Keaton

Preminula američka glumica Diane Keaton

Slobodna Evropa pre 10 sati
Holivud se oprašta od Dajane Kiton: "Ikona stila, humora i komedije" FOTO

Holivud se oprašta od Dajane Kiton: "Ikona stila, humora i komedije" FOTO

B92 pre 10 sati
Usvojila decu u šestoj deceniji, a nije želela da se uda: Uloga koja je napisana samo za Dajanu Kiton FOTO

Usvojila decu u šestoj deceniji, a nije želela da se uda: Uloga koja je napisana samo za Dajanu Kiton FOTO

B92 pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Oskar

Zabava, najnovije vesti »

Dekolte i haljina pripijena uz telo: Niko nije znao da je Sloboda Mićalović ovoliko zgodna: Istakla obline, pa poručila: "Za…

Dekolte i haljina pripijena uz telo: Niko nije znao da je Sloboda Mićalović ovoliko zgodna: Istakla obline, pa poručila: "Za specijalne prilike"

Blic pre 2 minuta
Stambena zgrada i usred nje železnička stanica: Neverovatna atrakcija između šestog i osmog sprata nebodera u Kini

Stambena zgrada i usred nje železnička stanica: Neverovatna atrakcija između šestog i osmog sprata nebodera u Kini

Blic pre 7 minuta
"Gospode": Dejan Milićević izazvao buru komentarom o bivšoj ženi Igora Kojića u "Zvezdama Granda": Uporedio je sa našom…

"Gospode": Dejan Milićević izazvao buru komentarom o bivšoj ženi Igora Kojića u "Zvezdama Granda": Uporedio je sa našom poznatom pevačicom: "na aparatima"

Blic pre 16 minuta
Sad je sve jasno: Maja otkrila da li će zavoditi Asmina nakon što je raskinuo sa Stanijom (video)

Sad je sve jasno: Maja otkrila da li će zavoditi Asmina nakon što je raskinuo sa Stanijom (video)

Blic pre 17 minuta
Emina Jahović i Čeda Jovanović zadržani na granici: "Bili su na ispitivanju", isplivali detalji - sat i po vremena proveli sa…

Emina Jahović i Čeda Jovanović zadržani na granici: "Bili su na ispitivanju", isplivali detalji - sat i po vremena proveli sa državnim službenicima

Blic pre 57 minuta