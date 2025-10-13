Uhapšen vozač koji je oborio biciklistu kod Preševa: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici

Policija u Preševu uhapsila je A. S. (26) iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. “Sumnja se da je on 9. oktobra ove godine, u večernjim satima, u okolini Preševa, vozeći automobil „bmv“ udario u bicikl kojim je upravljao muškarac (54) koji se kretao u istom smeru, a potom se udaljio. Pedesetčetvorogodišnjak je tom