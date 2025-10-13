Uhapšen vozač koji je oborio biciklistu kod Preševa: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici

Kurir pre 3 minuta
Uhapšen vozač koji je oborio biciklistu kod Preševa: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici
Policija u Preševu uhapsila je A. S. (26) iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. “Sumnja se da je on 9. oktobra ove godine, u večernjim satima, u okolini Preševa, vozeći automobil „bmv“ udario u bicikl kojim je upravljao muškarac (54) koji se kretao u istom smeru, a potom se udaljio. Pedesetčetvorogodišnjak je tom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Hapšenje u derventi: Okrivljeni iza rešetaka, a sumnjiči se za pokušaj ubistva

Hapšenje u derventi: Okrivljeni iza rešetaka, a sumnjiči se za pokušaj ubistva

Večernje novosti pre 3 minuta
Hapšenje u Staroj Pazovi: Muškarcu u stanu pronađeno skoro 2,5 kilograma marihuane, semenke i stabljike

Hapšenje u Staroj Pazovi: Muškarcu u stanu pronađeno skoro 2,5 kilograma marihuane, semenke i stabljike

Nova pre 8 minuta
Dragan nožem ranio Boška, pa se prijavio policiji! Drama u Derventi, druženje poznanika krenulo po zlu, posekotine po kolenu…

Dragan nožem ranio Boška, pa se prijavio policiji! Drama u Derventi, druženje poznanika krenulo po zlu, posekotine po kolenu, licu i vratu

Kurir pre 8 minuta
Meštanin Stare Pazove uhapšen zbog dva i po kilograma marihuane

Meštanin Stare Pazove uhapšen zbog dva i po kilograma marihuane

Radio 021 pre 2 sata
Saobraćajna nesreća kod Preševa: Biciklista preminuo, vozač uhapšen

Saobraćajna nesreća kod Preševa: Biciklista preminuo, vozač uhapšen

Južne vesti pre 1 sat
Hapšenje i pritvor zbog saobraćajke u kojoj je poginuo biciklista

Hapšenje i pritvor zbog saobraćajke u kojoj je poginuo biciklista

Vranje news pre 1 sat
Uhapšen vozač koji je usmrtio biciklistu

Uhapšen vozač koji je usmrtio biciklistu

Bujanovačke pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Preševosaobraćajna nesrećabezbednost u saobraćaju

Regioni, najnovije vesti »

Opštini Vlasotince 32 miliona dinara namenjenih energetskoj sanaciji

Opštini Vlasotince 32 miliona dinara namenjenih energetskoj sanaciji

Jugmedia pre 3 minuta
VIDEO Europrom – Otvoren market na Poparama

VIDEO Europrom – Otvoren market na Poparama

ObjektiVa pre 3 minuta
Uhapšen vozač koji je oborio biciklistu kod Preševa: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici

Uhapšen vozač koji je oborio biciklistu kod Preševa: Pobegao sa mesta nesreće, a muškarac (54) preminuo u bolnici

Kurir pre 3 minuta
Projekcija dokumentarnog filma „Kajmakčalan“ u Domu omladine

Projekcija dokumentarnog filma „Kajmakčalan“ u Domu omladine

InfoKG pre 3 minuta
Bruski marš u spomen na nevine žrtve: Nacisti su u oktobru 1942. godine u Krivoj Reci, na Kopaoniku, streljali 311 ljudi

Bruski marš u spomen na nevine žrtve: Nacisti su u oktobru 1942. godine u Krivoj Reci, na Kopaoniku, streljali 311 ljudi

Kurir pre 3 minuta