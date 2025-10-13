Uhapšena tri lica iz okoline Kovina zbog nedozvoljenog prometa i skladištenja duvana

KOVIN - Sprovođenjem pojačanih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u prometu duvana, duvanskih prerađevina i ostalih akciznih proizvoda, u zajedničkoj akciji inspektora Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Novi Sad i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, lišena su slobode tri lica iz Pločica (opština Kovin), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda i nedozvoljenog skladištenja

Prilikom pretresa stana u mestu Pločice, koji su koristila dvojica osumnjičenih, pronađeno je i privremeno oduzeto 5.047 kilograma duvana u listu i 165,5 kilograma rezanog duvana, za koje nisu posedovali propisanu dokumentaciju o poreklu robe i dokaz o plaćenoj akcizi, saopštila je Poreska uprava. Osumnjičenima je određena mera zadržavanja do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom javnom tužilaštvu.