Alijansi se ljulja tlo: Ili 3,5 odsto BDP-a ili...

Pravda pre 3 sata  |  Rojters / RTS
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je potrebno da zemlje članice Alijanse izdvajaju 3,5 odsto BDP-a da bi bila održana bezbednost Atlantika, Arktika, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

"Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko", upozorio je Rute i i naveo da ruske rakete nove generacije mogu da dosegnu evropske prestonice za nekoliko minuta. Rute je naglasio da NATO ne bi trebalo da potceni rusku pretnju, ali istovremeno da ne preceni svoju vojnu moć. Ponovo je pohvalio reakciju NATO snaga na upad ruskih letelica u poljski i estonski vazdušni prostor. Pročitajte OVDE šta Lukašenko poručuje Trampu Izvor: Rojters / RTS
